il messaggio di salvini a meloni

Certe domeniche politiche assomigliano a una telefonata mai fatta. Domenica Matteo Salvini non ha attaccato apertamente Giorgia Meloni, ma ha fatto di tutto per farsi sentire da lei. Ha parlato al suo elettorato, certo. Ma soprattutto ha parlato a lei. E non solo per ricordarle che la Lega esiste ancora, ma per lanciare un messaggio che, letto tra le righe, suona più o meno così: se ti sposti troppo al centro, qualcuno ti ricorderà da dove vieni. Il primo segnale è stato simbolico. Salvini ha evocato Charlie Kirk. Non era un riferimento casuale: era una dichiarazione d'intenti. Come a dire, da Pontida all'America, la Lega resta il partito che non chiede permesso per essere di destra.

