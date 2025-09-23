Il messaggio di Salvini a Meloni

Ilfoglio.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Certe domeniche politiche assomigliano a una telefonata mai fatta. Domenica Matteo Salvini  non ha attaccato apertamente Giorgia Meloni, ma ha fatto di tutto per farsi sentire da lei. Ha parlato al suo elettorato, certo. Ma soprattutto ha parlato a lei. E non solo per ricordarle che la Lega esiste ancora, ma per lanciare un messaggio che, letto tra le righe, suona più o meno così: se ti sposti troppo al centro, qualcuno ti ricorderà da dove vieni. Il primo segnale è stato simbolico. Salvini ha evocato Charlie Kirk. Non era un riferimento casuale: era una dichiarazione d’intenti. Come a dire, da Pontida all’America, la Lega resta il partito che non chiede permesso per essere di destra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il messaggio di salvini a meloni

© Ilfoglio.it - Il messaggio di Salvini a Meloni

In questa notizia si parla di: messaggio - salvini

Gioco delle parti: l’affondo di Salvini, il silenzio complice di Meloni e il messaggio a Macron - Indiscreto; Salvini contro Macron, la decisione di Meloni e Tajani per evitare lo scontro diplomatico con la Francia; Il cordoglio per la morte del Papa: dal protagonismo di Meloni alla freddezza di Salvini.

messaggio salvini meloniPotenziata la scorta a Meloni, Salvini e Tajani. Il ministro degli Esteri: “Clima non dei migliori” - Rafforzata la scorta per Meloni, Tajani e Salvini dopo l’assassinio di Charlie Kirk. Da blitzquotidiano.it

messaggio salvini meloniOmicidio Kirk, alzato il livello di scorta a Meloni, Tajani e Salvini. Il leader di Fi: “Brutto clima, abbassare i toni” - Il ministero degli Interni ha innalzato il livello di protezione riservato alla premier Giorgia Meloni e ai suoi vice, i ministri degli Esteri Antonio Tajani e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Messaggio Salvini Meloni