Il messaggio di Salvini a Meloni
Certe domeniche politiche assomigliano a una telefonata mai fatta. Domenica Matteo Salvini non ha attaccato apertamente Giorgia Meloni, ma ha fatto di tutto per farsi sentire da lei. Ha parlato al suo elettorato, certo. Ma soprattutto ha parlato a lei. E non solo per ricordarle che la Lega esiste ancora, ma per lanciare un messaggio che, letto tra le righe, suona più o meno così: se ti sposti troppo al centro, qualcuno ti ricorderà da dove vieni. Il primo segnale è stato simbolico. Salvini ha evocato Charlie Kirk. Non era un riferimento casuale: era una dichiarazione d’intenti. Come a dire, da Pontida all’America, la Lega resta il partito che non chiede permesso per essere di destra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: messaggio - salvini
Pontida 2025, la promessa di Salvini Tra applausi e bandiere al vento, Matteo Salvini chiude la storica festa leghista con parole che scuotono la piazza: «Non manderemo i nostri figli a combattere». Un impegno che risuona forte, un messaggio di pace e di dif - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Isee, omicidio Kirk: il messaggio di Salvini alla festa Udc - X Vai su X
Gioco delle parti: l’affondo di Salvini, il silenzio complice di Meloni e il messaggio a Macron - Indiscreto; Salvini contro Macron, la decisione di Meloni e Tajani per evitare lo scontro diplomatico con la Francia; Il cordoglio per la morte del Papa: dal protagonismo di Meloni alla freddezza di Salvini.
Potenziata la scorta a Meloni, Salvini e Tajani. Il ministro degli Esteri: “Clima non dei migliori” - Rafforzata la scorta per Meloni, Tajani e Salvini dopo l’assassinio di Charlie Kirk. Da blitzquotidiano.it
Omicidio Kirk, alzato il livello di scorta a Meloni, Tajani e Salvini. Il leader di Fi: “Brutto clima, abbassare i toni” - Il ministero degli Interni ha innalzato il livello di protezione riservato alla premier Giorgia Meloni e ai suoi vice, i ministri degli Esteri Antonio Tajani e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Da ilfattoquotidiano.it