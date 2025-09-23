Il merito è anche di De Laurentiis che ha assecondato le richieste di Conte sul mercato ha alzato il livello Sacchi

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta scrive del Napoli primo in classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate. Non parla di fuga ma di allungo. Scrive Sacchi: Certo, arriveranno momenti difficili da affrontare, perché in una stagione capitano sempre, ma quando hai queste qualità tecniche, atletiche e morali, sei in una botte di ferro: hai, cioè, le risorse per superare i problemi. Il merito, gliene va dato atto, è anche del presidente De Laurentiis che ha assecondato le richieste di Conte sul mercato, ha alzato il livello anche per creare maggiore competizione all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il merito è anche di De Laurentiis che ha assecondato le richieste di Conte sul mercato, ha alzato il livello (Sacchi)

