Il mercoledì del Buon Vivere con Alberto Pellai Martina Marchiò e Vasco Brondi
La giornata di mercoledì 24 settembre al Festival del Buon Vivere ospita un incontro sull’importanza del far uscire gli adolescent dal proprio isolamento virtuale con Alberto Pellai, i drammatici racconti da Gaza di Martina Marchiò e culmina in serata con Vasco Brondi, protagonista del vodcast. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Buon Vivere. Si riderà con Ciacci. Una mostra di Altan - Dal 18 al 28 settembre torna ai musei San Domenico il Festival del Buon Vivere, giunto alla 16ª edizione. Come scrive msn.com