Il mercato della pistola a forma di Iphone | l' arma invisibile che minaccia ancora di più la sicurezza urbana
Nel cuore di Napoli, tra i vicoli di Piazza Garibaldi, ma anche tra le pieghe più oscure del web che parla napoletano, è emersa una nuova minaccia: la pistola a forma di Iphone. Si tratta di una pistola semiautomatica calibro 22 o 380, progettata per sembrare un comune smartphone, rendendola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Palermo, ferito a colpi di pistola al mercato Ballarò: in ospedale il 49enne Antonio Madonia
Lo smartphone pistola.