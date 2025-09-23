Il mercato della pistola a forma di Iphone | l' arma invisibile che minaccia ancora di più la sicurezza urbana

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Napoli, tra i vicoli di Piazza Garibaldi, ma anche tra le pieghe più oscure del web che parla napoletano, è emersa una nuova minaccia: la pistola a forma di Iphone. Si tratta di una pistola semiautomatica calibro 22 o 380, progettata per sembrare un comune smartphone, rendendola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercato - pistola

Palermo, ferito a colpi di pistola al mercato Ballarò: in ospedale il 49enne Antonio Madonia

Lo smartphone pistola.

Cerca Video su questo argomento: Mercato Pistola Forma Iphone