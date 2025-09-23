Il Medioevo a Gubbio Il Festival in ’viaggio’

Da sempre il Medioevo è erroneamente considerato un’epoca buia e immobile. Per il 2025, anno Giubilare, il Festival del Medioevo cerca di smontare questa credenza e lo fa attraverso un tema che parla da sé: "Il viaggio. Pellegrini, viandanti, esploratori". Presentato ieri nella sala consiliare del Comune, il Festival – in scena da domani a domenica – vuol proporre il Medioevo come tempo caratterizzato da spostamenti incessanti e continui scambi di merci, conoscenze e culture. "Il Festival è cresciuto di anno in anno, conquistando un pubblico sempre più ampio e qualificato. Il tema del viaggio è straordinariamente attuale: racconta l’uomo medievale ma ci parla anche del nostro tempo, fatto di movimenti, scoperte e contaminazioni culturali" ha detto Federico Fioravanti, ideatore e direttore del Festival del Medioevo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

