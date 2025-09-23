Il Medioevo a Gubbio Il Festival in ’viaggio’
Da sempre il Medioevo è erroneamente considerato un’epoca buia e immobile. Per il 2025, anno Giubilare, il Festival del Medioevo cerca di smontare questa credenza e lo fa attraverso un tema che parla da sé: "Il viaggio. Pellegrini, viandanti, esploratori". Presentato ieri nella sala consiliare del Comune, il Festival – in scena da domani a domenica – vuol proporre il Medioevo come tempo caratterizzato da spostamenti incessanti e continui scambi di merci, conoscenze e culture. "Il Festival è cresciuto di anno in anno, conquistando un pubblico sempre più ampio e qualificato. Il tema del viaggio è straordinariamente attuale: racconta l’uomo medievale ma ci parla anche del nostro tempo, fatto di movimenti, scoperte e contaminazioni culturali" ha detto Federico Fioravanti, ideatore e direttore del Festival del Medioevo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: medioevo - gubbio
Oggi presentiamo ufficialmente il Festival del Medioevo, che torna da mercoledì: grazie a Federico Fioravanti e Duccio Balestracci che su Il Sole 24 ORE scrivono due pezzi bellissimi! #Gubbio #Umbria #festivaldelmedioevo #meno2 #medioevo #lapiùbellacitt - facebook.com Vai su Facebook
Festival del Medioevo: missione a Gubbio - "Fabriano questo finesettimana parteciperà al festival del Medioevo di Gubbio, un’iniziativa molto rilevante in quanto vi prenderà parte anche il professor Alessandro Barbero e il cantautore Francesco ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Festival del Medioevo di Gubbio e Fabriano: Quattro Giorni di Storia e Tradizioni - Il Comune di Fabriano partecipa al Festival del Medioevo di Gubbio: un video promozionale della città, una pagina informativa e un mastro cartaio per mostrare l'arte del saper fare la carta. Si legge su ilrestodelcarlino.it