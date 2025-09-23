Il maschilismo nelle canzoni italiane | riflessioni alla Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli

Venerdì 26 settembre alle ore 17 alla Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli di vicolo Serafini 12 l'incontro, "Il maschilismo orecchiabile - Mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana". Sarà presente l'autore Riccardo Burgazzi.Durante l'incontro verrà svolta un'analisi della.

In questa notizia si parla di: maschilismo - canzoni

