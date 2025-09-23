Il Mar Caspio sta diventando sempre più piccolo

E’ il più grande bacino interno d’acqua della Terra, ma si sta facendo sempre più piccolo: secondo i monitoraggi, il Mar Caspio sta andando incontro a un restringimento della sua superficie a una velocità allarmante. L’abbassamento dei livelli dell’acqua, causato principalmente dal cambiamento climatico, sta trasformando vaste aree costiere in distese aride, mettendo a rischio tanto gli ecosistemi quanto le attività economiche che caratterizzano questo enorme lago salato. Un declino ambientale senza precedenti. Nel corso dei secoli il Mar Caspio è andato incontro a più oscillazioni naturali, ma quello che sta accadendo in questo millennio può essere considerato un declino ambientale senza precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Mar Caspio sta diventando sempre più piccolo

