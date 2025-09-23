Il maltempo si abbatte sul grossetano strade in tilt e alberi caduti Nuova allerta gialla sulla Toscana
Grosseto, 23 settembre 2025 – L’ondata di maltempo che tra la mattinata e il primo pomeriggio di ieri, lunedì 22 settembre, aveva causato diversi problemi in Versilia e nelle province di Prato e Firenze si è spostata in serata e nella notte sul grossetano. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su Paganico, costringendo i vigili del fuoco a diversi salvataggi, nella notte il fronte temporalesco ha picchiato forte sul territorio di Manciano, in particolare nella zona di Marsiliana. In mezz'ora la pioggia ha mandato in tilt torrenti e strade, provocando allagamenti. La situazione più critica si è registrata lungo la strada Regionale 74. 🔗 Leggi su Lanazione.it
