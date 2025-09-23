Il maltempo non dà tregua all’Italia | allerta per le prossime ore le regioni a rischio

L’ondata di maltempo che da giorni colpisce l’Italia si sposta verso sud ma continua a interessare anche il Centro-Nord. Per la giornata di mercoledì 24 settembre, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e temporali intensi su ben quindici regioni. Secondo l’ultimo bollettino, una perturbazione atlantica sta portando con sé nubifragi, forti rovesci e venti intensi su gran parte del territorio. L’aria umida e instabile ha già causato allagamenti e danni nelle scorse ore, e continuerà a generare fenomeni di forte intensità anche domani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

