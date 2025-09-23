Il maltempo non dà tregua all’Italia | allerta per le prossime ore le regioni a rischio
L’ondata di maltempo che da giorni colpisce l’Italia si sposta verso sud ma continua a interessare anche il Centro-Nord. Per la giornata di mercoledì 24 settembre, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e temporali intensi su ben quindici regioni. Secondo l’ultimo bollettino, una perturbazione atlantica sta portando con sé nubifragi, forti rovesci e venti intensi su gran parte del territorio. L’aria umida e instabile ha già causato allagamenti e danni nelle scorse ore, e continuerà a generare fenomeni di forte intensità anche domani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: maltempo - tregua
Caldo, è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi: bollino rosso in venti città. Ma dal weekend arriva la tregua (e il maltempo)
Caldo, è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi: bollino rosso in venti città. Ma nel weekend arriva la tregua (e il maltempo)
Maltempo al Nord, parchi chiusi a Milano per vento e temporali. Liguria sotto la grandine. Tregua dal caldo: ecco fino a quando
#Tg2000 - #Maltempo senza tregua: #nubifragi e #allagamenti in #Lombardia, #Piemonte e #Liguria #22settembre #Tv2000 #allertameteo @tg2000it - X Vai su X
CiaoComo Live - Tregua del maltempo, la situazione sulla Lariana: la strada resta chiusa, disseminata di detriti - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo di fine agosto: nubifragi e temporali, poi una tregua - Giornata in prevalenza soleggiata e gradevole: residua nuvolosità di passaggio, senza fenomeni significativi sulla maggior parte delle regioni. Segnala notizie.tiscali.it
Il maltempo non dà tregua: sabato di temporali, nuova allerta meteo in Campania - La Protezione civile della Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido per ... Secondo rainews.it