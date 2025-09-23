Il maltempo chiude l’estate Nubifragi ed esondazioni Turista dispersa in Piemonte

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diverse esondazioni al Nord con frane che hanno bloccato strade e città. Il maltempo ha colpito l’Italia e il nord, in particolare Lombardia, Piemonte e Liguria mentre a Milano è esondato il Seveso e oggi sono chiuse le scuole di Como e provincia. Una turista tedesca fino a ieri notte risultava dispersa ad Alessandria, dove i vigili del fuoco hanno salvato quindici campeggiatori. Oggi intanto è allerta arancione in alcune zone di Lombardia, Veneto e Lazio, gialla su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, in Umbria, Abruzzo, e Molise, e su settori di Campania, Sicilia e Sardegna. LA DONNA DISPERSA. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il maltempo chiude l8217estate nubifragi ed esondazioni turista dispersa in piemonte

© Quotidiano.net - Il maltempo chiude l’estate. Nubifragi ed esondazioni. Turista dispersa in Piemonte

In questa notizia si parla di: maltempo - chiude

Allerta caldo, a Parigi la Tour Eiffel chiude fino a mercoledì. Mentre in Savoia il maltempo manda ko la linea con Milano

Allarme maltempo, Carrara chiude le spiagge. I divieti degli altri comuni toscani

Maltempo in Romagna il meteorologo | L’estate finirà con l’arrivo della coda dell’uragano Erin.

maltempo chiude l8217estate nubifragiIl maltempo chiude l’estate. Nubifragi ed esondazioni. Turista dispersa in Piemonte - Oggi allerta arancione in diverse regioni, scuole chiuse nella provincia di Como. Da quotidiano.net

maltempo chiude l8217estate nubifragiMaltempo, giornata da incubo per i nubifragi al Nord. Esonda il Seveso, dispersa donna nell'Alessandrino - È di una donna dispersa nell'Alessandrino, frane, allagamenti e smottamenti in tutto il Nord Italia il bilancio del maltempo che dalla ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Chiude L8217estate Nubifragi