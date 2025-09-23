Diverse esondazioni al Nord con frane che hanno bloccato strade e città. Il maltempo ha colpito l’Italia e il nord, in particolare Lombardia, Piemonte e Liguria mentre a Milano è esondato il Seveso e oggi sono chiuse le scuole di Como e provincia. Una turista tedesca fino a ieri notte risultava dispersa ad Alessandria, dove i vigili del fuoco hanno salvato quindici campeggiatori. Oggi intanto è allerta arancione in alcune zone di Lombardia, Veneto e Lazio, gialla su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, in Umbria, Abruzzo, e Molise, e su settori di Campania, Sicilia e Sardegna. LA DONNA DISPERSA. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il maltempo chiude l’estate. Nubifragi ed esondazioni. Turista dispersa in Piemonte