Il maestro della techno Jeff Mills al SuoNato Festival con Tomorrow Comes The Harvest

Jeff Mills torna a esibirsi a Napoli con un live esclusivo, giovedì 25 settembre alla ex Base Nato di Bagnoli, nell’ambito del SuoNato Festival 2025. Il dj e producer originario di Detroit, padre della minimal techno e fondatore del collettivo Underground Resistance, presenta dal vivo il suo acclamato progetto “ Tomorrow Comes The Harvest ”, nato da un combo di musicisti di talento e delle loro visioni su ciò che rende la musica così speciale, attraverso l’intreccio di suoni, ritmi e movimenti improvvisati. Insieme a Jean-Phi Dary (tastiere, sintetizzatori), Prabhu Edouard (tabla) e Rasheeda Ali (flauto), Jeff Mills (percussioni e sintetizzatore) ripropone in una nuova veste l’incontro tra mondi musicali e tradizioni differenti che caratterizzavano l’omonimo album realizzato insieme al pioniere dell’afrobeat Tony Allen, per la Blue Note nel 2018. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Il 4 ottobre sul palco del Duel i Modeselektor (DJ Set) In console scorrono le vibrazioni di *“The Bells”*, tributo eterno al maestro della techno Jeff Mills: un suono che ha plasmato generazioni e che continua a far tremare i dancefloor. Assicurati ora il tuo ticket. - facebook.com Vai su Facebook
