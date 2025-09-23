Il maestro della techno Jeff Mills al SuoNato Festival con Tomorrow Comes The Harvest

Ildenaro.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jeff Mills torna a esibirsi a Napoli  con un live esclusivo, giovedì  25 settembre  alla  ex Base Nato di Bagnoli, nell’ambito del  SuoNato Festival 2025. Il dj e producer originario di Detroit, padre della minimal techno e fondatore del collettivo Underground Resistance, presenta dal vivo il suo acclamato progetto “ Tomorrow Comes The Harvest ”, nato da un combo di musicisti di talento e delle loro visioni su ciò che rende la musica così speciale, attraverso l’intreccio di suoni, ritmi e movimenti improvvisati. Insieme a  Jean-Phi Dary  (tastiere, sintetizzatori),  Prabhu Edouard  (tabla) e  Rasheeda Ali  (flauto),  Jeff Mills  (percussioni e sintetizzatore) ripropone in una nuova veste l’incontro tra mondi musicali e tradizioni differenti che caratterizzavano l’omonimo album realizzato insieme al pioniere dell’afrobeat  Tony Allen, per la Blue Note nel 2018. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maestro - techno

Il maestro della techno Jeff Mills al SuoNato Festival con “Tomorrow Comes The Harvest”; «Cult! Parade» tra arte, cinema e performance; Jeff Mills, la leggenda della techno il 12 settembre al Parco della Musica di Roma: «Niente barriere, un dj è un artista a tutto tondo».

maestro techno jeff millsJeff Mills al SuoNato Festival 2025 giovedì 25 settembre - Jeff Mills arriva a Napoli giovedì 25 settembre alla ex Base Nato di Bagnoli, con un live set al SuoNato Festival 2025. Secondo ansa.it

maestro techno jeff millsJeff Mills torna a esibirsi a Napoli - Jeff Mills torna a esibirsi a Napoli con un live esclusivo, giovedì 25 settembre alla ex Base Nato di Bagnoli, nell’ambito del SuoNato Festival 2025. Segnala napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Maestro Techno Jeff Mills