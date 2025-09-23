Il liscio di Mirko Casadei unisce Italia e Giappone all’Expo di Osaka e lo trasforma in una balera romagnola Video

Cesena, 23 settembre 2025 – Il liscio di Mirko Casadei conquista il Giappone e in questi giorni ha trasformato l’Expo ad Osaka in una vera e propria balera romagnola. L'Emilia-Romagna è infatti protagonista per un'intera settimana, fino al 27 settembre, di Expo Osaka 2025, l'esposizione universale che si sta svolgendo in Giappone sull'isola artificiale di Yumeshima. E oltre ai prodotti Dop e Igp (record per numero: 44), conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, anche la musica con la voce di Luciano Pavarotti, tanto amato e mai dimenticato dal pubblico giapponese, e i l liscio con l'Orchestra Casadei, hanno accompagnato il taglio del nastro della ‘Settimana di protagonismo’ dedicata alla nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il liscio di Mirko Casadei unisce Italia e Giappone all’Expo di Osaka e lo trasforma in una balera romagnola / Video

