Il liscio di Mirko Casadei all' Expo di Osaka unisce Italia e Giappone

La Romagna conquista tutti e trasforma l'Esposizione Universale 2025 in una balera sulle note della POPular Folk Orchestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

liscio mirko casadei expoMirko Casadei porta il liscio in Giappone all’Expo 2025 - Il 19 settembre, Mirko Casadei partirà alla volta di Osaka, dove la sua musica, simbolo della tradizione romagnola, rappresenterà la Regione ... Si legge su corriereromagna.it

