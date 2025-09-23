Il Libro della vergogna | le voci dei rifugiati da Libia Tunisia e Niger che accusano l’Agenzia Onu

ll 12 settembre a Ginevra tre collettivi guidati da rifugiati – Refugees in Libya, Refugees in Tunisia e Refugees in Niger – hanno presentato davanti alla sede centrale dell’Unhcr un volume che segna un punto di svolta: Book of Shame: How Unhcr Fails to Protect Refugees in Libya, Tunisia and Niger (Vol. 1, 2025). È la prima pubblicazione scritta e compilata interamente da rifugiati. Non un rapporto di Ong, ma un atto politico e un documento di resistenza che accusa l’Agenzia delle Nazioni Unite di aver abdicato al suo mandato, diventando strumento di contenimento delle politiche europee. Le accuse: protezione negata e complicità nel contenimento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il “Libro della vergogna”: le voci dei rifugiati da Libia, Tunisia e Niger che accusano l’Agenzia Onu

In questa notizia si parla di: libro - vergogna

“Book of Shame” irrompe a #Ginevra “ @Refugees = UNFAIR, @UNmigration = NASTY”: la protesta organizzata dal collettivo @RefugeesinLibya sotto le sedi delle agenzie ONU Presentato “il libro della vergogna” https://meltingpot.org/2025/09/book-of-sh - X Vai su X

«Il 29 marzo del 1959 Albert ripartí per Parigi. Nulla era riuscito a risolvere. Nulla era riuscito a rimuovere. In nessun modo era riuscito ad aiutare sua madre. Colmo di riconoscenza e di rabbia, colmo di vergogna. Il libro che pensava di scrivere. Il libro in cui vo - facebook.com Vai su Facebook

UNHCR: il libro della vergogna; Incubo libico, i rifugiati accusano l’Unhcr: non protegge ed è complice; I rifugiati di Libia, Niger e Tunisia accusano l'Unhcr: «Non ci protegge».

Incubo libico, i rifugiati accusano l’Unhcr: non protegge ed è complice - Immigrazione (Internazionale) Si terrà questa mattina di fronte alla sede centrale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) a Ginevra la presentazione di «Il libro della ver ... Lo riporta ilmanifesto.it

I rifugiati di Libia, Niger e Tunisia accusano l'Unhcr - Si chiama "Libro della vergogna" e raccoglie le testimonianze di chi è passato dai centri di detenzione in Libia, chi è stato deportato nel deserto e allontanato dai campi in Tunisia ... Riporta msn.com