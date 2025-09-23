Il legame con Bologna del regista Francesco Costabile candidato per gli Oscar dall’Italia
Bologna, 23 settembre 2025 – Francesco Costabile è il regista calabrese 44enne, il cui film 'Familia’ è appena stato scelto dall'Italia come candidato alla selezione all'Oscar come miglior opera straniera. Costabile ha un legame con Bologna. Oltre a regista, è infatti anche insegnante del corso di grafica e comunicazione alle Aldini Valeriani, mentre prima ha studiato al Dams e al Centro Sperimentale di Cinematografia. Con ‘Familia’ ha avuto successo all’81° Festival del Cinema di Venezia col film, dove ha vinto il premio alla miglior interpretazione con l’attore Francesco Gheghi e la prestigiosa Segnalazione Cinema For Unicef. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
