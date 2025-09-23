Il Lazio scende in campo con Plastic Free

Roma, 23 settembre 2025 – Torna l’onda blu dei volontari Plastic Free: il 27 e 28 settembre si svolgerà in tutta Italia “Sea & Rivers”, il grande evento dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua, promosso da Plastic Free Onlus, con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in collaborazione con MINI Italia. Saranno 12 gli appuntamenti nel Lazio, distribuiti tra sabato e domenica, che interesseranno le province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo, grazie all’impegno dei referenti locali e alla partecipazione dei volontari. Sabato 27 settembre si terranno attività di clean up nei comuni di Nettuno, Pomezia e Viterbo, che vedranno i volontari impegnati nella raccolta di rifiuti in parchi, strade e aree verdi urbane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it