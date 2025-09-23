Il jihadista in doppio petto Sharaa intervistato dall’ex capo della Cia Petraeus rivela i crucci principali della sua Siria | i curdi e Israele

La prima foto ritrae il neo presidente siriano Ahmad Sharaa, ex affiliato di Al Qaeda, che stringe la mano sorridente ad un altrettanto compiaciuto Marco Rubio, segretario di Stato Usa; la seconda vede lo stesso Sharaa alle Nazioni Unite, attorniato da capi di Stato, tra cui un riconoscibile presidente francese Macron. Ma è una terza foto che segna definitivamente i capitomboli che ogni tanto la Storia regala all’umanità: Ahmad Sharaa che stringe la mano ad un soddisfatto David Petraeus, ex capo della Cia. Riavvolgiamo il nastro: Sharaa, con il nome di battaglia di al-Jawlani, nel 2003 era accorso in Iraq per combattere gli americani in nome della Jihad, e da loro fu arrestato e incarcerato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il jihadista in doppio petto Sharaa, intervistato dall’ex capo della Cia Petraeus, rivela i crucci principali della sua Siria: i curdi e Israele

