Il gruppo dei chip Nvidia scommette 100 miliardi su OpenAI | Nuovi data center per almeno 10 gigawatt

Nvidia, leader mondiale nella produzione di semiconduttori, investirà fino a 100 miliardi di dollari per costruire insieme a OpenAI la più vasta infrastruttura per l’intelligenza artificiale mai realizzata. L’obiettivo è dispiegare almeno 10 gigawatt di sistemi Nvidia per nuovi data center dell’azienda che ha lanciato il chatbot ChatGPT. L’annuncio è arrivato con la firma di una lettera di intenti che le due società definiscono un passaggio “epocale” nello sviluppo delle tecnologie generative, destinato a segnare una nuova fase nella corsa globale all’AI. Il progetto prevede la messa in campo di almeno 10 gigawatt di sistemi Nvidia per supportare l’addestramento e l’esecuzione della prossima generazione di modelli di OpenAI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

