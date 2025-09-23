Il Gom apre un' area con 9 ambulatori multidisciplinari intitolata a Giuseppe Poeta

E' intitolata al dottor Giuseppe Poeta, già direttore della Uoc dermatologia e del dipartimento medico del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, la nuova area poliambulatoriale multispecialistica inaugurata oggi nel presidio sanitario. All’evento, introdotto dalla commissaria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Gom apre un'area con 9 ambulatori multidisciplinari, intitolata a Giuseppe Poeta; G.O.M.,inaugurata l'area poliambulatoriale multispecialistica intitolata al Dott. Giuseppe Poeta; ©2010 Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, Reggio Calabria. Tutti i diritti riservati..

