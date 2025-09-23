Il Gom apre un' area con 9 ambulatori multidisciplinari intitolata a Giuseppe Poeta
E' intitolata al dottor Giuseppe Poeta, già direttore della Uoc dermatologia e del dipartimento medico del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, la nuova area poliambulatoriale multispecialistica inaugurata oggi nel presidio sanitario. All’evento, introdotto dalla commissaria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: apre - area
Valmadrera, apre il nuovo supermercato Sigma nell'ex area Calvasina
La Corea del Nord apre una vasta area turistica sulla costa orientale
Novità all’aeroporto di Orio: nell’area degli autobus apre KFC
Era una discarica, ora un'area (verde) per i bimbi: a Mondello apre il nuovo parco giochi inclusivo. - facebook.com Vai su Facebook
Il Gom apre un'area con 9 ambulatori multidisciplinari, intitolata a Giuseppe Poeta; Inaugurata l’area poliambulatoriale multispecialistica del G.O.M. intitolata al dr. Giuseppe Poeta “Uno strumento di civiltà sanitaria per facilitare la vita al cittadino”; Gom di Reggio, inaugurata l’area poliambulatoriale multispecialistica.