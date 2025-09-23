Il giorno dopo gli scontri durante lo sciopero per Gaza a Milano una commessa | Ho pensato solo a salvarmi
Fanpage.it è tornata sul luogo degli scontri che hanno avuto luogo a Milano, tra la polizia e un gruppo di manifestanti, alla fine dello sciopero per Gaza del 22 settembre. Per strada ci sono ancora i resti di quanto accaduto e la paura delle persone che lavorano nelle vicinanze e sono rimaste coinvolte nelle proteste. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: giorno - dopo
Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»
Jasmine Paolini soddisfatta dopo il successo su Jovic: “Concentrata fino alla fine. Penso giorno per giorno”
La famiglia da Gaza a Milano: “Noi, vivi dopo i bombardamenti, riuniti dopo un anno di lontananza. Un giorno torneremo in patria”
#MinimoAscolto il giorno dopo #LazioRoma: un giro dall'altra parte delle radio romane https://is.gd/1i2bvi ? "La #Lazio ha giocato molto meglio della #ASRoma" ? "Le azioni pericolose vere sono tre e tutte della Lazio" - X Vai su X
Lazio Roma, il giorno dopo La gioia dei romanisti, l'umore (pessimo) dei laziali Le voci raccolte da @maritrue14 - facebook.com Vai su Facebook
Il giorno dopo gli scontri durante lo sciopero per Gaza a Milano, una commessa: Ho pensato solo a salvarmi; Scontri a Milano, 5 arresti. In direttissima 2 ragazze per resistenza - I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri; I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri.
I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri - Il bilancio dei provvedimenti dopo lo sciopero e i cortei in tutta Italia del 22 settembre ... Secondo msn.com
Primi arresti dopo gli scontri a Milano, Salvini chiede la "cauzione" per chi organizza cortei. Cosa dice la legge - La proposta del leader leghista prevede il pagamento di una somma come "garanzia" per ipotetici danni, ma c'è più di un dubbio sulla reale fatt ... Da today.it