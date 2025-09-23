Il giorno dopo gli scontri durante lo sciopero per Gaza a Milano una commessa | Ho pensato solo a salvarmi

Fanpage.it è tornata sul luogo degli scontri che hanno avuto luogo a Milano, tra la polizia e un gruppo di manifestanti, alla fine dello sciopero per Gaza del 22 settembre. Per strada ci sono ancora i resti di quanto accaduto e la paura delle persone che lavorano nelle vicinanze e sono rimaste coinvolte nelle proteste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

