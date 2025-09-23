Il giallo della ragazza trovata morta | i segni sul collo nel mirino

Ascoli Piceno, 23 settembre 2025 – E’ stata effettuata ieri in obitorio l’autopsia sul corpo della 37enne trovata impiccata il 17 settembre scorso all’interno della sua abitazione nel centro storico di Ascoli. L’accertamento è stato disposto dalla Procura di Ascoli alla luce del sopralluogo effettuato la mattinata stessa del ritrovamento del cadavere, denunciata dal 40enne che era con lei nel piccolo appartamento, teatro della tragedia. Le circostanze del decesso, la giovane età della vittima, nonché gli accertamenti effettuati nei giorni successivi sentendo diverse persone, hanno spinto il procuratore Umberto Monti e la collega Cinzia Piccioni a disporre l’esame autoptico affidato ai medici legali Francesco Brandimarti e Sabina Canestrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il giallo della ragazza trovata morta: i segni sul collo nel mirino

