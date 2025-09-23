Il gendarme Gentiloni guida ora i riformisti del Pd Si riuniscono a Milano E c' è anche Zingaretti

Arrivano i gendarmi dell’occidente, Paolo Gentiloni fa la corrente. I riformisti del Pd li guida adesso, con lo spirito, “Paolo il Calmo”, il conte Gentiloni (sta prendendo le misure del Quirinale). Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il gendarme Gentiloni guida ora i riformisti del Pd. Si riuniscono a Milano. E c'è anche Zingaretti

Gentiloni e Morando, il cantiere Margherita 2.0 è aperto: il centro riformista oltre al Pd tra Leopolda renziana, Costituente Azione e progetto Ruffini - I riformisti dem starebbero lavorando a un nuovo soggetto, l’appuntamento (per ora sfumato) dal notaio Nostalgia della Margherita? Come scrive ilriformista.it