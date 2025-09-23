Il futuro di Atessa fra industria sostenibile patrimonio storico-culturale e turismo integrato | il confronto a Val di Sangro Expo

Atessa punta sul turismo e mette in campo azioni, territorio, eccellenze ed esperienze per attirare visitatori. È stato questo il filo conduttore dell’incontro "Il Futuro di Atessa tra industria sostenibile, valorizzazione del patrimonio storico-culturale e sviluppo turistico”, promosso dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

ATESSA PUNTA SU TURISMO: VERSO I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA, “OPPORTUNITA’ E CONTRASTO SPOPOLAMENTO” - ATESSA – Atessa punta sul turismo e mette in campo azioni, territorio, eccellenze ed esperienze per attirare visitatori. Come scrive abruzzoweb.it

Stellantis Pro One: Al via la produzione dei nuovi Large Van elettrici ad Atessa, motore della transizione sostenibile - Lo stabilimento abruzzese accelera verso il futuro con la produzione di van elettrici per cinque brand. Scrive affaritaliani.it

