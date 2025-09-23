Il fu Mattia Pascal con Giorgio Marchesi

Il prossimo 13 novembre il teatro Circus accoglierà Giorgio Marchesi, che interpreterà un grande classico della letteratura teatrale italiana: Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello.La storia di un uomo che “muore” per caso e decide di rinascere con un altro nome. Ma si può davvero sfuggire a se. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

