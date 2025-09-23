Il Frosinone resiste un' ora poi il Cagliari dilaga e si regala il Napoli

Dopo 2' i rossoblù sono già in vantaggio grazie a un rigore di Gaetano ma la squadra di Alvini pareggia e sfiora il sorpasso. Nel finale i padroni di casa dilagano con Borrelli, Felici e Cavuoti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Frosinone resiste un'ora, poi il Cagliari dilaga e si regala il Napoli.

