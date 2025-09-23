Il Frosinone resiste un' ora poi il Cagliari dilaga e si regala il Napoli
Dopo 2' i rossoblù sono già in vantaggio grazie a un rigore di Gaetano ma la squadra di Alvini pareggia e sfiora il sorpasso. Nel finale i padroni di casa dilagano con Borrelli, Felici e Cavuoti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: frosinone - resiste
Laziotv. . Rassegna stampa delle province di Latina e Frosinone di domenica 21 settembre 2025. Buongiorno - facebook.com Vai su Facebook
Il Palermo di Pippo Inzaghi frena, col Frosinone al Barbera un pari che sa di beffa - X Vai su X
Il Frosinone resiste un'ora, poi il Cagliari dilaga e si regala il Napoli.
Il Frosinone resiste un'ora, poi il Cagliari dilaga e si regala il Napoli - Dopo 2' i rossoblù sono già in vantaggio grazie a un rigore di Gaetano ma la squadra di Alvini pareggia e sfiora il sorpasso. Segnala gazzetta.it
Il Frosinone regge un tempo. Cagliari avanti in Coppa Italia - Nei primi 45 minuti illude Vergani dopo una buona prestazione di squadra. ciociariaoggi.it scrive