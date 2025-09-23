Il fronte del centrosinistra Conte e l’allarme lavoro | Ma il governo non vede

JESI (Ancona) "Trovatemi un’opera che Acquaroli ha concluso con i fondi del Pnrr. È stato speso poco più del 20% di questi fondi, sprecando un’opportunità". Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, ieri a Fabriano, Jesi e Castelfidardo, durante il tour elettorale nelle Marche in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. " Migliaia di marchigiani stanno rinunciando alle cure, la situazione della sanità è sotto gli occhi di tutti – ha detto Conte –. La disoccupazione e l’esplosione della cassa integrazione sono cose che la premier Meloni e il governo non vogliono vedere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

