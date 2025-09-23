Il fronte del centrodestra Gelmini chiama i moderati | Saranno voti decisivi

"In questi cinque anni è stato impostato un lavoro differente, che non va interrotto. È essenziale che tutti i moderati vadano a votare, saranno i loro voti che decideranno l’esito delle elezioni". La senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, ieri da Urbino – la prima tappa di un tour nelle Marche che ha toccato diversi Comuni, fino al Fermano – ha parlato a tutto campo delle direttrici del suo partito, del buon operato della coalizione di centrodestra e soprattutto dell’importanza di recarsi alle urne. "Non si può tornare indietro, non si possono abbandonare tutti i progetti improntati nel corso di questi cinque anni – ha detto la senatrice ed ex ministra –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

