Il Forlì ritrova punti e serenità | reazione d' orgoglio con tris alla Vis Pesaro
Serviva una reazione d'orgoglio e così è stato. Il Forlì dopo due sconfitte consecutive torna alla vittoria imponendosi 3 a 1 sulla Vis Pesaro grazie alle reti di tre uomini chiave della promozione in Serie C, vale a dire Macrì, Menarini e Petrelli e ritrova così un successo prezioso. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: forl - ritrova
