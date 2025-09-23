Il Forlì ritrova punti e serenità | reazione d' orgoglio con tris alla Vis Pesaro

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serviva una reazione d'orgoglio e così è stato. Il Forlì dopo due sconfitte consecutive torna alla vittoria imponendosi 3 a 1 sulla Vis Pesaro grazie alle reti di tre uomini chiave della promozione in Serie C, vale a dire Macrì, Menarini e Petrelli e ritrova così un successo prezioso. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

