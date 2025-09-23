Il finto carabiniere Luca tenta di truffare una 90enne | bloccato bonifico da 20mila euro
Simpatico e cordiale al telefono, si presenta per nome e cerca di instaurare un dialogo con la signora dall'altra parte della cornetta. Una 90enne è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per carabiniere, presentandosi con il nome di Luca. L’interlocutore l’ha convinta a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Teramo, truffa del finto carabiniere: sventati 4 tentativi ai danni di persone anziane
Bologna, maxi truffa da 290mila euro con la tecnica del «finto carabiniere»: «Il vostro conto è stato hackerato, mettete i soldi al sicuro». Coppia di pensionati sul lastrico
