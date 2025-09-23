Il film del giorno di Matteo Fantozzi | Cosa vuol dire non essere accettati? Un incubo a occhi aperti

Il film del giorno di Matteo Fantozzi parla della difficoltà di non essere accettati in quello che è un incredibile viaggio in un incubo a occhi aperti. Oggi ci troviamo a raccontare una pellicola che ha avuto un buon successo, ma che di fatto è passata un po’ sottotraccia. Scopriamo di cosa si tratta. (Youtube Lucky Red) TvPlay.it Il film è As Bestas del 2022 di Rodrigo Sorogoyen, un film francesespagnolo che vede protagonista Denis Menochet e che parla appunto di isolamento, rifiuto, difficoltà di integrazione. 🔗 Leggi su Tvplay.it

