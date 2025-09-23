Il film del giorno di Matteo Fantozzi | Cosa vuol dire non essere accettati? Un incubo a occhi aperti
Il film del giorno di Matteo Fantozzi parla della difficoltà di non essere accettati in quello che è un incredibile viaggio in un incubo a occhi aperti. Oggi ci troviamo a raccontare una pellicola che ha avuto un buon successo, ma che di fatto è passata un po’ sottotraccia. Scopriamo di cosa si tratta. (Youtube Lucky Red) TvPlay.it Il film è As Bestas del 2022 di Rodrigo Sorogoyen, un film francesespagnolo che vede protagonista Denis Menochet e che parla appunto di isolamento, rifiuto, difficoltà di integrazione. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: film - giorno
Un bel giorno: finite le riprese del nuovo film di Fabio De Luigi
“Faremo un film un giorno”, dice Wiegman dopo il defunto eroismo dell’Inghilterra
Fantastic four supera il box office del film del 2015 in un solo giorno
Oggi è il primo giorno di CINEMA IN FESTA! Tutti i film sono ad 3,50 EURO. Vi aspettiamo con "Il mio amico pinguino", "Downtown Abbey 3 - Il gran finale", "Enzo", "Elisa" e "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Il Castello dell'Infinito". ORARI "Il mio amico pi - facebook.com Vai su Facebook
Perfetti sconosciuti - Recensione; PERSONAGGI. FRANCESCO BRANDI È DON FRANCESCO CON ALDO, GIOVANNI E GIACOMO NEL FILM ‘IL GRANDE GIORNO’ DI VENIER, AL CINEMA.; Cosa c’è stasera in TV.
Fantozzi torna al cinema con una serie di film dal 27 marzo: l'annuncio della figlia - Alla venticinquesima edizione del Sudestival di Monopoli, Elisabetta Villaggio era presente per l'omaggio al padre, il compianto Paolo Villaggio. Secondo tg24.sky.it