Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei incontra la Cina | il cinema come ponte tra culture a Roma
Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il successo della prima edizione di giugno 2025, il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, apre un nuovo capitolo del suo percorso con la mostra “ Identità Rivelata”, Il Cinema come memoria, sguardo e futuro, Visioni d’Italia e Cina in dialogo attraverso il Festival Internazionale del Cinema di Pompei In programma sabato 27 settembre 2025, ore 18:00, a Roma, Via degli Scipioni 241, la mostra è realizzata in collaborazione con il gruppo editoriale Guang Hua Cultures & Media e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia. L’iniziativa conferma la vocazione del Festival a costruire ponti culturali e a trasformare il cinema in un linguaggio universale, capace di custodire memoria e identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: festival - internazionale
Anteprima Festival internazionale del cibo di strada a Bagno
Biathlon, il Frassinoro Summer Festival sempre più internazionale. Un domani diventerà evento Ibu?
Salerno Danza Festival 2025: dal 4 al 6 luglio ad Ascea Velia le più importanti compagnie del panorama italiano e internazionale
• URSINO BUSKERS 2025 - Festival internazionale di arti di strada di Catania Musica e ancora musica dal mondo e musica da ballare tutte e tutti insieme sotto il cielo stellato del festival. - facebook.com Vai su Facebook
Cinema, il Festival di Pompei incontra la Cina, una mostra e un talk; Inaugura oggi il Festival Internazionale di Pompei - - Quotidiano di Informazioni Online; FESTIVAL DEL CINEMA DI POMPEI 1 -Dal 3 all'8 giugno.
Cinema, il Festival di Pompei incontra la Cina, una mostra e un talk - (askanews) – Dopo il successo della prima edizione di giugno 2025, il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, apre un nuovo capitolo del suo percorso con la mostra “Identità Rivela ... Segnala askanews.it
Festival Internazionale Cinema di Pompei, battesimo con Vanzina - È il regista Enrico Vanzina a tenere a battesimo il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, una full immersion in pellicole inedite e del grande cinema italiano, con giornate dedicate a ... Lo riporta ansa.it