Uno degli eventi più attesi dell’anno, sia per il suo debutto ufficiale in città sia per il vasto e diversificato programma per tutti gli amanti dello sport. Il Ferrara Sport Festival andrà in scena questo weekend e proverà non solo a far conoscere più di 42 discipline sportive ai più curiosi, ma anche a far vincere la candidatura della città come prossima ’Capitale europea per lo sport’. Uno dei fondamenti principali su cui l’assessore Francesco Carità ha voluto sviluppare il festival, è l’ inclusività, specialmente per tutti quegli atleti (e non) che praticano discipline sportive paralimpiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il festival dell’inclusività: "La rivoluzione con lo sport". In memoria di Falchetti