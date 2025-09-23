Il Fabriano-Cerreto viaggia a gonfie vele

Vola il Fabriano Cerreto a punteggio pieno dopo tre partite (Eccellenza). La squadra di Giacomo Del Bene supera in casa anche l'ostacolo Montegranaro. "E' stata una partita veramente equilibrata, combattuta - racconta l'allenatore del Fabriano Cerreto -. Il primo tempo abbiamo fatto discretamente bene, fallendo anche un paio di occasioni che potevano darci il secondo gol. E nella ripresa l'ansia del risultato ci ha fatto un po' abbassare, ci ha creato qualche difficoltà contro un Montegranaro forte, soprattutto nel reparto offensivo. Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a soffrire e a tenere il risultato".

