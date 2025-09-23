Il dramma di Michela morta a 28 anni | comunità in lutto per l' ultimo saluto

Dolore e commozione a Rezzato in vista dell’ultimo saluto a Michela Righetto, morta a soli 28 anni in seguito a un drammatico incidente stradale sulla Tangenziale Sud a Brescia. I funerali si terranno mercoledì 24 settembre alle 10 nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Virle Treponti, con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

