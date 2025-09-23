Il bello di Marco Travaglio è che non delude mai: puoi aprire il Fatto quotidiano e sapere già che troverai un editoriale indignato, scritto come se fosse inciso sul marmo, contro la stupidità dei governanti, contro la pochezza dei politici, contro la vigliaccheria di chi non ha il coraggio di affrontare i cattivi. Basta pensare a trent’anni di polemiche contro i governi “morbidi” con la mafia: con i boss, ripeteva Travaglio, non si tratta, non si media, non si contratta. Si combatte. Lo stato è forte quando non arretra, quando non si piega, quando non si arrende. Poi arriva la Russia di Putin e all’improvviso lo spartito cambia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il doppiopesismo del Fatto Quotidiano