Il docufilm Bullying in proiezione al Don Bosco

23 set 2025

Dopo il successo dello scorso fine settimana, è ancora tempo di cinema al Don Bosco. Venerdì 26 settembre la programmazione della casa salesiana prevede la proiezione del docufilm "Bullying" per la regia di Nicola Palmese.L’opera vuole accendere ancora una volta i riflettori sul triste tema del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

