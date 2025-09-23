Il doc celebra la vita e l' impegno civile del giornalista napoletano ucciso dalla camorra nel 1985
In occasione dei 40 anni dalla scomparsa del giornalista Giancarlo Siani, stasera alle 21.30 su Rai 3 andrà in onda Quarant'anni senza Giancarlo Siani. Documentario che celebra la vita, il lavoro, l'impegno e l'eredità civile del giovane cronista del Mattino ucciso dalla camorra a soli 26 anni. Inaugurata la nuova stazione della metro di Napoli firmata da Anish Kapoor X Leggi anche › "Fortapàsc", su Rai 3 il film con Libero De Rienzo in memoria di Giancarlo Siani Quarant'anni senza Giancarlo Siani: il documentario in onda stasera 23 settembre su Rai 3. Scritto da Pietro Perone, giornalista del Mattino, e diretto da Filippo Soldi, il documentario ripercorre la storia di Giancarlo Siani, giornalista napoletano assassinato dalla camorra la sera del 23 settembre 1985 nel quartiere Vomero di Napoli.
