Il diversivo di Macron per dimenticare i guai in casa | La Francia riconosce lo Stato di Palestina

Più che una decisione coraggiosa una strategia per distogliere l’attenzione dei media sulla casa che brucia. Emmanuel Macron gioca ancora una volta a fare il dominus europeo per dimenticare la crisi storica, politica e sociale, che si è abbattuta sulla Francia. A New York aprendo i lavori della Conferenza dell’Onu l’inquilino dell’Eliseo ha annunciato solenne che “la Francia riconosce oggi lo Stato di Palestina”. Una mossa disperata. Per il presidente francese, questo riconoscimento sarebbe “la soluzione che consentirà la pace per Israele. “Per Hamas, come tutti coloro che fomentano l’odio antisemita si tratta di una sconfitta”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

