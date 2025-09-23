Il discorso di Macron sul riconoscimento dello stato di Palestina alle Nazioni Unite

Macron ha aperto il summit sulla soluzione dei due Stati co-organizzato con l'Arabia Saudita. Il progetto presentato da Parigi prevede una Forza di stabilizzazione internazionale che accompagni l’Autorità Palestinese nella gestione di Gaza. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Il discorso di Macron sul riconoscimento dello stato di Palestina alle Nazioni Unite

Assemblea generale dell'ONU a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Aggiornamento del 23 Settembre delle ore 00:03; Guerra Israele, Macron: Riconoscere Palestina unica soluzione politica; Assemblea generale ONU: la Francia e altri 9 Paesi occidentali riconoscono lo Stato di Palestina.

Francia, Emmanuel Macron annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina: “Consentirà la pace” - La Francia ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, come reso noto dal presidente Emmanuel Macron nel corso della conferenza di alto livello delle Nazioni Unite. notizie.it scrive

Macron all’Onu: "La Francia riconosce lo Stato di Palestina, il tempo della pace è ora" - La decisione è stata accolta con favore dall’Autorità Nazionale Palestinese, che l’ha definita "storica e coraggiosa" ... Come scrive tg.la7.it