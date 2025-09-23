La Spezia, 23 settembre 2025 – I danneggiamenti provocati dalla motonave Le Rif, finita alla deriva dopo la rottura degli ormeggi causata dal fortunale che imperversava nello Spezzino, sono da ricondurre a un evento eccezionale e non evitabile. Lo ha stabilito il giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, che ha rigettato tutte le richieste di risarcimento presentate dalle parti in causa. L’episodio avvenne nel tardo pomeriggio del 29 ottobre 2018 a Pertusola, nell’area in concessione al Gruppo Antonini, dove la nave si trovava all’ormeggio a seguito del sequestro conservativo disposto dal Tribunale nell’ambito del contenzioso sui lavori all’imbarcazione tra Jobson Italia e l’armatore Detroit World Logistics Maritime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il disastro di Pertusola. Nessun responsabile: "Evento imprevedibile"