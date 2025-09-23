Il Disability Pride sbarca a Firenze Dibattiti e corteo nel cuore della città
Segnatevi la data, 27 settembre. È una giornata che sarà storica per la Toscana e per Firenze perché è la prima volta che arriva il Disability Pride, dopo le esperienze di città come Roma, Milano, Bologna, Taranto. Una giornata per discutere di accessibilità e integrazione e un corteo (nel pomeriggio, dalle 15.30) con partenza da piazza Santa Maria Novella fino a piazza Duomo. Tra coloro che interverranno durante il convegno (dalle 9.30, al Palazzo degli Affari) ci sono Saverio Tommasi, giornalista e scrittore, Marco Muratori, direttore cooperativa Elfo, Costanza Loni, attivista, Lorenzo Tombelli, presidente Aned Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
