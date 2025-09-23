Soldi incassati in nero da assessori e consiglieri comunali quando era sindaco. È finito sotto inchiesta a Siracusa il deputato e vicepresidente della commissione bilancio, il meloniano Luca Cannata, con l’accusa di approvazione indebita e falsità ideologica. Nel fascicolo alla procura aretusea risultano iscritte anche altre 5 persone, come anticipa il quotidiano La Sicilia. La vicenda ruota attorno ad un flusso di denaro non tracciato – che sarebbe stato intascato da Cannata, già sindaco di Avola (Siracusa) tra il 2012 e il 2022 – da parte dei suoi assessori e consiglieri comunali. Per il deputato si sarebbe trattato di un “ normale autofinanziamento, ‘colletta’, raccolta tra gli assessori per auto-mantenimento dell’ attività politica ”, una “attività volontaria, libera e spontanea effettuata” dai componenti “aderenti al gruppo politico e civico” in cui lui stesso fa parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il deputato di Fdi Luca Cannata è indagato per approvazione indebita e falso ideologico”. La procura smentisce