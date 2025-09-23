Il dem Scotto sulla Flotilla | I droni sopra di noi conosciamo i rischi ma arriveremo a Gaza
Il deputato del Pd a bordo di una delle barche del progetto Tom di Arci in rotta verso la Striscia: “È spuntato anche un elicottero, continuiamo a pretenderee che il governo Meloni ci dia protezione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'
**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'**
Scotto a Fanpage: “Prendiamo Meloni in parola, garantisca incolumità degli italiani sulla Flotilla”
