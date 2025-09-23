Il dem Scotto sulla Flotilla | I droni sopra di noi conosciamo i rischi ma arriveremo a Gaza

Repubblica.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato del Pd a bordo di una delle barche del progetto Tom di Arci in rotta verso la Striscia: “È spuntato anche un elicottero, continuiamo a pretenderee che il governo Meloni ci dia protezione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il dem scotto sulla flotilla i droni sopra di noi conosciamo i rischi ma arriveremo a gaza

© Repubblica.it - Il dem Scotto sulla Flotilla: “I droni sopra di noi, conosciamo i rischi ma arriveremo a Gaza”

