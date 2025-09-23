il deltaplano sul corteo per gaza sui giornali diventa apologia del 7 ottobre la vera storia era un gesto di pace

Un deltaplano in volo sul corteo per Gaza a Firenze e giù con post su pagine social, editoriali in prima pagina su quotidiani nazionali, migliaia di commenti. Ci sono cascati con due piedi – si fa per dire – in molti, anche maître à penser di X da decine di migliaia di follower, giornalisti ed editorialisti. Tutti pronti a vedere in quel volo sulle migliaia di partecipanti allo sciopero generale in solidarietà con il popolo palestinese un richiamo ai deltaplani con i quali gli uomini di Hamas piombarono sul Nova Festival il 7 ottobre 2023 per massacrare migliaia di giovani. E invece la storia è tutt’altra e il protagonista ha detto la cosa più ovvia: “Sarebbe bastato chiedere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

