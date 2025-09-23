Il CT dell'Austria è di nuovo in ospedale | Ralf Rangnick ha subito un altro intervento chirurgico

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Commissario Tecnico dell'Austria Ralf Rangnick è nuovamente ricoverato in ospedale. I media locali parlano di un intervento alla caviglia. Rangnick era stato già due volte in ospedale nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

