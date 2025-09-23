Il corteo pro Pal e l' assalto alla stazione di Milano | 5 arrestati due sono minorenni | ?I maranza in Centrale tra urla rabbia e sassaiole

Xml2.corriere.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due ragazze ventenni, che farebbero parte dell'area dei centri sociali, si terrà l'udienza per direttissima. Per il ragazzo c'è l'aggravante di aver aggredito un  agente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il corteo pro pal e l assalto alla stazione di milano 5 arrestati due sono minorenni 160i160maranza in centrale tra urla rabbia e sassaiole

© Xml2.corriere.it - Il corteo pro Pal e l'assalto alla stazione di Milano: 5 arrestati, due sono minorenni | ?I «maranza» in Centrale tra urla, rabbia e sassaiole

In questa notizia si parla di: corteo - assalto

Corteo pro Pal, l’assalto dei manifestanti alla Stazione Centrale di Milano. Scontri con la Polizia

Corteo pro-Pal, l'assalto alla stazione Centrale di Milano

Corteo pro Pal, l'assalto dei manifestanti alla Stazione Centrale di Milano. Scontri con la Polizia; Manifestazione pro-Pal in tutta Italia. A Milano assalto alla stazione centrale, scontri con la polizia. Meloni: indegno; Milano, tensioni corteo Pro Pal. Respinto assalto a stazione Centrale.

Cortei pro Pal, giornata di scontri a Milano, autostrada bloccata a Bologna e disagi per gli scioperi - Giornata di scontri e disagi per i cortei pro Pal che hanno attraversato i centri di diverse città in Italia e per lo sciopero generale proclamato in Cortei pro Pal, giornata di scontri a Milano, auto ... Come scrive panorama.it

corteo pro pal assaltoMilano, tensioni corteo Pro Pal. Respinto assalto a stazione Centrale - Non accennano a diminuire gli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti scesi in strada oggi in occasione dello sciopero naz ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Pal Assalto