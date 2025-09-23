Il corteo per Gaza divide la politica | Blocchiamo la guerra Ravenna ostaggio di odio e provocazioni

Il corteo per Gaza che ieri ha attraversato la città con la partecipazione di circa duemila persone ha provocato in tutta Italia, e anche a Ravenna, un vivace scontro fra le parti politiche. Sinistra e destra intervengono con toni opposti sulla grande manifestazione cittadina, dove i partecipanti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it