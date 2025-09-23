Il corteo per Gaza divide la politica | Blocchiamo la guerra Ravenna ostaggio di odio e provocazioni

Ravennatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corteo per Gaza che ieri ha attraversato la città con la partecipazione di circa duemila persone ha provocato in tutta Italia, e anche a Ravenna, un vivace scontro fra le parti politiche. Sinistra e destra intervengono con toni opposti sulla grande manifestazione cittadina, dove i partecipanti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale

Il corteo per Gaza divide la politica: Blocchiamo la guerra, Ravenna ostaggio di odio e provocazioni; Guerra Israele, Macron: Riconoscere Palestina unica soluzione politica; Prof aggredito a Pisa, la guerra a Gaza divide anche le università.

corteo gaza divide politicaA Marghera da tutto il Veneto in corteo per Gaza: migliaia in strada. Bloccato il porto - Alle 14 la polizia ha aperto gli idranti contro i manifestanti ... Da rainews.it

corteo gaza divide politicaUn dramma cruciale ma la Politica resta divisa - Forse lo sciopero nazionale dei trasporti, come assicura il ministro Matteo Salvini, non è granché riuscito – meno del 2% dei treni bloccati, dice - ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Corteo Gaza Divide Politica