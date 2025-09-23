Il consolato cinese protesta contro il viaggio dei consiglieri a Taiwan

Milanotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia il caso delle proteste cinesi per il viaggio a Taiwan di alcuni consiglieri regionali lombardi. La visita risale al periodo dal 10 al 15 settembre su invito del governo di Taipei, ed è stata compiuta da Giulio Gallera, Marcello Ventura, Diego Invernici, Giovanni Malanchini e Ivan Rota. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consolato - cinese

Il consolato cinese protesta contro il viaggio dei consiglieri a Taiwan; Lettera del consolato cinese contro i rapporti tra Ventura e Taiwan; In Cina e Asia – Caccia cinesi rischiano collisione con aereo pattuglia giapponese.

consolato cinese protesta controLettera del consolato cinese contro - Profonda preoccupazione e forti obiezioni ha espresso il Consolato cinese di Milano per i rapporti ritenuti eccessivamente intensi e frequenti tra il consigliere regionale Marcello Ventura e l’ufficio ... Riporta cremonaoggi.it

Presidenza del consiglio regionale in visita al consolato cinese - La presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha manifestato oggi ai rappresentati della Repubblica cinese a Firenze la protesta civile dei toscani contro le ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Consolato Cinese Protesta Contro