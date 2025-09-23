Il consiglio comunale chiede lo stop alla vendita dei farmaci israeliani Teva nelle farmacie fiorentine
Il consiglio comunale di Firenze ha approvato ieri un ordine del giorno presentato da Dmitrij Palagi (Sinistra progetto comune), ed emendato dal gruppo Avs-Ecolò, che invita la giunta di Palazzo Vecchio a fermare la vendita di farmaci della casa farmaceutica israeliana Teva nelle farmacie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
