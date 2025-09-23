Il consiglio comunale chiede lo stop alla vendita dei farmaci israeliani Teva nelle farmacie fiorentine

Firenzetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Firenze ha approvato ieri un ordine del giorno presentato da Dmitrij Palagi (Sinistra progetto comune), ed emendato dal gruppo Avs-Ecolò, che invita la giunta di Palazzo Vecchio a fermare la vendita di farmaci della casa farmaceutica israeliana Teva nelle farmacie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale

Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video

Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video

Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte

Il consiglio comunale chiede lo stop alla vendita dei farmaci israeliani Teva nelle farmacie fiorentine; Maura, il Municipio 8 chiede nessun nuovo palazzo e stop ai concerti (ma nel 2026 sono già previsti); Pro Pal interrompono la seduta del Consiglio comunale di Milano: Stop ai rapporti con Israele.

consiglio comunale chiede stopPrimo consiglio dopo lo stop estivo. Dal city brand alla festa in centro - Domani pomeriggio torna a riunirsi l’assise comunale, tanti i punti da discutere all’ordine del giorno. Segnala msn.com

consiglio comunale chiede stopFratelli d’Italia chiede una rotatoria a Fertilia: “Stop a disagi e incidenti” - Fratelli d’Italia presenta in Consiglio Comunale un ordine del giorno per la riprogettazione e realizzazione di una vera rotatoria all’incrocio tra la ... Si legge su algheroeco.com

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Chiede Stop